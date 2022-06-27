مجلس الضمان الصحي يوفر وظائف إدارية شاغرة .. التفاصيل ورابط التقديم

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

كشف مجلس الضمان الصحي، عن توفر وظائف إدارية لحملة الشهادة الجامعية بالرياض، وذلك وفقاً للمسيمات والشروط التالية:

الوظائف:

1- مسؤول التوثيق والأرشفة (تفاصيل):

– درجة البكالوريوس في تخصص (علوم المكتبات، علم المعلومات، إدارة الوثائق وعلوم الأرشيف) أو ما يعادلها.

– لا يُشترط وجود خبرة سابقة.

– إجادة اللغة الإنجليزية.

– إجادة استخدام الحاسب الآلي وخصوصاً برامج شركة مايكروسوفت (أوفيس).

– المعرفة بلوائح المركز الوطني للوثائق و المحفوظات (NCAR).

2- مُحلل أول إدارة الأداء (تفاصيل):

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– درجة البكالوريوس في تخصص (إدارة الأعمال) أو ما يعادلها.

– خبرة لا تقل عن 6 سنوات في مجال ذات صلة.

– إجادة اللغة الإنجليزية.

وتُرسل السيرة الذاتية إلى البريد الإلكتروني التالي (مع كتابة مسمى الوظيفة في عنوان البريد):

[email protected]