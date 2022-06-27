إطلاق مبادرة لخفض أسعار 20 سلعة غذائية في السوق السعودي – أبرزها الدجاج والبيض والزيت والسكر

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

أطلقت جمعية حماية المستهلك، مبادرة “منتجات صديق المستهلك” والتي تهدف إلى تخفيض 20 سلعة غذائية أساسية بنسبة تتراوح ما بين 10- 20 % عن متوسط أسعار السوق

وقالت عبر بيان اليوم، أنها أجرت العديد من الإحصائيات لدراسة الأوضاع وكيفية حماية المستهلك، من تأثير ارتفاع الأسعار في الأسواق العالمية وتأثر السوق المحلي السعودي. مبينة أن المبادرة وجدت تجاوب من 5 شركات كبرى بفروعها التي تتجاوز 300 فرعا حول المملكة

وذكرت، أن الأشهر الماضية شهد ارتفاعا ملحوظا في أسعار السلع الغذائية وسط تداول واسع من النشطاء على حسابات التواصل الاجتماعي، حيث راقبت الجمعية منذ نوفمبر 2021، التغيرات السعرية لأسعار السلع الغذائية وذلك بناء على تقارير الهيئة العامة للإحصاء والتي تعود تاريخيا إلى 2009