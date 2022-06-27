ما الفرق بين الأدوية غير الخاضعة للرقابة والمقيدة؟.. هيئة الغذاء تجيب

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق-متابعات قالت هيئة الغذاء والدواء: إن معرفتك للفروقات بين الأدوية غير الخاضعة للرقابة والأدوية المقيدة؛ يساهم في رفع وعيك الدوائي والأمني. وأوضحت الهيئة أن الفارق بين الأدوية الخاضعة للرقابة والمقيدة؛ أن الأولى تُصرف بوصفة طبية من قِبَل الطبيب مثل أدوية السكري وأدوية ضغط الدم. وأضافت أن الأدوية الوصفية الخاضعة للرقابة “المقيدة” تُصرف بوصفة طبية مقيدة معتمدة من قِبَل طبيب مرخص لعلاج بعض الأمراض والحالات مثل فرط الحركة ونوبات الصرع والآلام الحادة والأمراض النفسية، وقد تسبب إدمانًا نفسيًّا وجسديًّا عند إساءة استخدامها، ويخضع تصنيع هذه الأدوية وحيازتها وتداولها واستخدامها لنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية ونظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية. ونبهت الهيئة إلى أن حيازة واستخدام هذا النوع دون وصفة طبية مقيدة معتمدة يُعَرّض الشخص للمساءلة القانونية. أخبار قد تهمك

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