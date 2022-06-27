13 دقيقة.. أسرع عملية حمل وولادة في العالم (فيديو)

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق-متابعات
دخلت امرأة مصرية المستشفى تعاني من آلام في المعدة ولكنها خرجت بمولود حيث أكتشف الأطباء أنها كانت حامل لكنها لم تكن تعلم.
وشعرت المرأة بألم شديد وقت الظهيرة لم تستطع تحمله فتوجهت مع زوجها إلى أحد المراكز الطبية للاطمئنان على حالتها، ليجري لها الأطباء سونار لمعرفة سبب الألم.
وكانت المفاجأة أن الأم حامل في منتصف الشهر التاسع، وأن ما تشعر به هو آلام الولادة، والطفل يكاد يخرج للحياة في الوقت الذي لم تكن تعلم الأم نفسها وزوجها بأنها حامل.
يقول الطبيب أحمد حمدان، مدرس مساعد أمراض النسا والتوليد كلية طب جامعة القاهرة، والذي تفاجأ ظهر الجمعة الماضية بزوجة وزوجها متوجهين له بسبب آلام المعدة التي تعاني منها، مضيفا: «سألنا الزوج هل يوجد حمل أو حاجة؟.. قال لأ مفيش حمل ده مغص كلوي وعايزين نكشف»، ليجري الطبيب لها سونار، وتكن المفاجأة بحمل الأم في الشهر التاسع.
ويؤكد حمدان أن حالة المولود كانت في أفضل حال: «نازل بيتخانق معانا وبيعيط ودي حاجة كويسة»، لافتًا إلى أن الأم بسبب وزنها الزائد لم تلاحظ كبر بطنها بسبب الحمل.
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ووصف الطبيب أحمد حمدان، مدرس مساعد أمراض النسا والتوليد كلية طب جامعة القاهرة، فترة الحمل والولادة للطفل بأغرب عملية وأنها استغرقت 13 دقيقة، بحسب وصفه
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