حقيقة تفاوض النصر مع مهاجم مانشستر يونايتد السابق

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

تداولت في الساعات الماضية أنباء حول دخول نادي النصر في مفاوضات مع الأوروغوياني إدينسون كافاني مهاجم مانشستر يونايتد الإنجليزي السابق.

ويأتي الحديث عن تلك المفاوضات بعدما أعاد بعض النشطاء تصريحات قديمة للمدرب رودي غارسيا أشاد فيها بقدرات كافاني.

وقال غارسيا الذي من المقرر أن يتولى تدريب النصر، الموسم المقبل: أُحب إدينسون كافاني لأنه مهاجم مقاتل ورائع، وعندما يكون لديك مهاجم بهذه الصفات سيكون أمرًا جيدًا للفريق.

وربط البعض تصريحات غارسيا السابقة مع نية الإدارة النصراوية باقتراب إدينسون كافاني من الانتقال إلى نادي النصر، وهو الأمر الذي نفته عدة تقارير.

وكان كافاني أعلن الرحيل عن مانشستر يونايتد بشكل رسمي بعد أن انضم إليه موسم 2020، قادمًا من باريس سان جيرمان.