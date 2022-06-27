هذا ما فعله اللاعب المسلم «ساديو ماني» بقريته «المغمورة» !

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق-متابعات
أطلقوا عليه “ملهم البسطاء”، إنه اللاعب المسلم ساديو ماني، لاعب الدوري الأوروبي (نادي بايرن ميونيخ)، الذي استطاع أن يحول قريته “بامبالي” التي كانت مغمورة ومجهولة، إلى قرية مثالية ومتطروة.
يقول عنه المقربون منه أنه شخصية يفوح منها التواضع والإحسان، كما رصدت الصحف والمواقع العالمية آخر مستجدات أعماله الخيرية والإنسانية في مسقط رأسه، بطريقة فاقت في بعض الأيام الاهتمام الإعلامي بقصة انتقاله إلى بايرن ميونيخ.
ـ بنى مدرسة بقيمة 250 ألف يورو.
ـ مستشفى بقيمة 455 ألف يورو.
ـ تركيب شبكة تغذي القرية بالإنترنت.
ـ يقدم 70 يورو شهريا لكل عائلة من قريته.
ـ لاب توب مجاني لكل طالب متفوق في دراسته.
ويقوم الآن ببناء هذه المؤسسات:
ـ مكتب بريد للقرية.
ـ محطة وقود تخدم القرية.
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