شكرا لقرائتكم خبر عن لأول مرة منذ عامين.. اختبارات نهاية العام بدون كمامة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اصطف 500 ألف طالب وطالبة في مدارس التعليم العام بالمنطقة الشرقية، أمس، على مقاعد الاختبارات التحريرية النهائية للفصل الدراسي الثالث حضوريا، بدون اشتراط ارتداء كمامة، لأول مرة منذ عامين.

وانطلقت الاختبارات بمختلف مناطق المملكة، وتستمر حتى الخميس المقبل، وتعد الأولى حضورياً للمرحلة الابتدائية بعد تأديتها عن بعد لمدة عامين دراسيين؛ بسبب جائحة كورونا، والحضورية الثانية للمرحلتين المتوسطة والثانوية، فيما استقبلت بعض المدارس طلابها بالورود والهدايا لتحفيزهم وتشجيعهم.