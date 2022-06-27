شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة وإنذار 82 حظيرة عشوائية للإبل بالأحساء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أنذرت لجنة متابعة الأحواش والإبل السائبة على الطرق السريعة بوكالة الخدمات، التابعة لأمانة محافظة الأحساء، 53 حظيرة «حوش»، بالإضافة إلى إزالة 29 حظيرة و4 مواقع عشوائية، وتوجيه 124 تعهدا بالإزالة، خلال الـ 7 أشهر الماضية.

وأوضح المتحدث الرسمي للأمانة خالد بووشل، أن جولات المتابعة المستمرة للحظائر والإبل السائبة، تأتي ضمن مبادرة إزالة عناصر التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري، واستكمالا لجهود اللجنة لإزالة الحظائر العشوائية على امتداد 7 طرق برية في الحاضرة، وذلك بالتعاون مع القطاعات المعنية «الشرطة، إدارة المرور، مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة، فرع وزارة النقل والخدمات اللوجيستية، أمن الطرق».

وأكد أن الأمانة تسعى من خلال تكثيف جهودها في إزالة الحظائر العشوائية، إلى إزالة عنصر من عناصر التشوه البصري في مداخل وطرقات الحاضرة، ومنع وقوع حوادث الاصطدام بالإبل السائبة في الطرق الخارجية، وكذلك منع إقامة أحواش الإبل غير النظامية على امتداد الطرق خارج النطاق العمراني.