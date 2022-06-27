شكرا لقرائتكم خبر عن 12 ساعة تدريبية ضمن «أمن وحماية إنترنت الأشياء» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تستمر الدورة التدريبية «أمن وحماية إنترنت الأشياء»، التي شهدت جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، انطلاقها، أمس، لمدة ثلاثة أيام، وذلك ضمن المبادرات النوعية التي يقدمها كرسي أرامكو السعودية للأمن السيبراني، بمجموع 12 ساعة تدريبية، يقدمها الخبير بالأمن السيبراني والمهتم بالذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء م. محمد الدبوس.

وأكد نائب رئيس الجامعة للبحث العلمي والابتكار د. فهد الحربي، أن مثل هذه الدورات تعكس مدى اهتمام كرسي أرامكو نحو نشر التوعية والتثقيف لكافة أفراد المجتمع، نظرًا لأهمية الأمن السيبراني في كثير من جوانب الحياة، التي تعتمد على التقنية في الوقت الحالي، وفي المستقبل كذلك، مع النمو المتزايد لإنترنت الأشياء، وظهور العديد من المخاوف والتهديدات المتعلقة بأمان هذه الأجهزة وخصوصيتها، والحرص على مستهدفات رؤية 2030 لتعزيز جهود المملكة في رفع مستوى الوعي بالأمن السيبراني.

من ناحيته، قال المشرف العام على كرسي أرامكو السعودية للأمن السيبراني وعميد كلية علوم الحاسب وتقنية المعلومات د. عبدالله المهيدب: إن هذا البرنامج التدريبي يستهدف رفع مستوى الوعي بالأمن السيبراني، والتعريف بإنترنت الأشياء وماهية هذه الأجهزة، وأخطار وثغرات إنترنت الأشياء وكيف يمكن الحماية وإدارة وخصوصية ومصداقية البيانات في إنترنت الأشياء، بالإضافة إلى مستقبل إنترنت الأشياء.

وأضاف: يشارك العديد من منسوبي الجهات الخاصة والحكومية والقطاع الثالث في هذه الدورة التدريبية، ومن ضمنها إمارة المنطقة الشرقية، وشركة أرامكو، ومركز التميز لأمن المعلومات بجامعة الملك سعود، وأمانة المنطقة الشرقية، ومستشفى جونز هوبكنز، وشركة الاتصالات السعودية، وجمعية أمن المعلومات حماية، ووزارة النقل والخدمات اللوجيستية.