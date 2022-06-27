شكرا لقرائتكم خبر عن صب 14200 م3 من ركائز الجسور بطريق «التعاون الخليجي» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أنجز فرع وزارة النقل والخدمات اللوجيستية بالمنطقة الشرقية، صب 14200م3 من الأعمال الخرسانية لركائز الجسور، ضمن أعمال تطوير وتحسين تقاطع طريق مجلس التعاون الخليجي ، مع طريق «بقيق - الظهران»، إضافة إلى صب 105 كمرات خرسانية.

وانتهى الفرع من الأعمال الترابية بطول 97 كم، وطبقة الأساس الأسفلتي بطول 45 كم، ضمن أعمال الطريق الرابط بين مدينة الملك خالد العسكرية، وتقاطع دغيليب الوجعان، بطول 100 كم، إضافة إلى الانتهاء من صب 39 عبارة صندوقية وكامل قواعد الجسور.

ويواصل فرع النقل تنفيذ أعمال التوسعة والإصلاح على طريق «الدمام - الجبيل» لأربعة مسارات لكل اتجاه «المرحلة الثانية»، وانتهى من كشط الأسفلت في اتجاه الدمام، وتنفيذ طبقة الأساس الأسفلتي بطول 4 كم من أصل 29 كم.

ويتواصل العمل في إصلاح طريق «الدمام - الرياض»، بطول 46 كم، انتهى إصلاح 29 كم منها، مع تنفيذ الدهانات، وذلك استمرارا لأعمال الصيانة الوقائية على الطرق.