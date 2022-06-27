شكرا لقرائتكم خبر عن فريق عمل متخصص لفحص خلايا النحل بالقطيف والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يواصل فريق عمل من فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية، أعمال الكشف على خلايا النحل المشاركة بمبادرة المانجروف بمحافظة القطيف، وقال مدير عام فرع الوزارة م. عامر المطيري: إن الفرع يعمل على دعم مربي النحل، لإيجاد مرعى قوي للأزهار، خاصة مع ندرة المراعي، إضافة إلى إبراز الدور البيئي المهم للمحافظة على غابات المانجروف.

وأضاف: تأتي هذه المبادرة، التي تشمل إنتاج عسل المانجروف على شواطئ الخليج العربي، في موقعين، الأول شاطئ سيهات والمستهدف خلاله النحل المستورد، والثاني على شاطئ تاروت، وبه موقع للنحل البلدي وآخر للمستورد، ويحتوي الموقعان على أكثر من 1200 خلية نحل.

من ناحيته، وجه مسؤول المنحل م. حسين الشخل عددا من النصائح للنحالين المشاركين في المبادرة، عن كيفية التعامل مع النحل في فصل الصيف، مبينا أن النحل يحافظ على درجة الحرارة في الخلية من 33 - 35 درجة مئوية، ووضع مظلة وفق الاشتراطات المعمول بها، وتبريد الأجواء من خلال وضع مياه نظيفة في الغدايات وغسيلها بشكل دوري تفاديا للأمراض مثل مرض النوزيما.

وأشار إلى ضرورة وضع عوامات مثل قطع الفلين ليقف عليها النحل، ورش أرضية المنحل بالماء النظيف، وذلك في المناطق الجافة، أما في الأماكن الرطبة فلا ينصح برش الماء إلا بكميات مقننة لتجنب ظهور مرض التعفن لحضنة الطباشيري وخمول النحل، ومن المعروف في المناطق القريبة من البحر والقريبة من أشجار المانجروف أنها تتميز بارتفاع نسبة الرطوبة.