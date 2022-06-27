شكرا لقرائتكم خبر عن 1680 جولة رقابية تكشف 286 مخالفة في شهر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حررت أمانة المنطقة الشرقية 286 مخالفة في المنشآت والأسواق التجارية والأسواق الشعبية، وحاضنات الأعمال، وذلك من خلال 1680 جولة رقابية، الشهر الجاري، التي تأتي استمرارًا لجهودها بحاضرة الدمام، من خلال تكثيف الرقابة لضمان الالتزام بمتطلبات مزاولة الأنشطة التجارية وتطبيق الاشتراطات والتعليمات.

وأكد وكيل الأمين للخدمات محمود الرتوعي، استمرار وكالة الخدمات - الإدارة العامة لشؤون الأسواق، للجولات الرقابية المكثفة، والحملات التوعوية على المنشآت التجارية في الأسواق، ومنافذ البيع؛ بهدف التأكد من التزام هذه المنشآت بتطبيق الاشتراطات البلدية والصحية، مبينًا أن الإدارة العامة لشؤون الأسواق تعمل على تعزيز الجانب التوعوي لجميع المنشآت.