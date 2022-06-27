شكرا لقرائتكم خبر عن 80 متطوعا في حملة تنظيف «نصف القمر» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شارك 80 متطوعا في حملة تنظيف شاطئ وقاع البحر بنصف القمر، ضمن برنامج «إماطة»، بالشراكة مع المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، وحرس الحدود، وهيئة الهلال الأحمر، وإحدى الشركات، ومراكز الغوص بالمنطقة، وأسفرت الحملة عن جمع 200 كيلو من المخلفات.

وتفاعل المتطوعون والجهات الشريكة كافة مع برنامج «إماطة»، مع الحملة التي شهدت استخدام أحدث المعدات واتباع آليات الفرز الآمنة والمُعينة على تنقية البيئة البحرية، وحظيت فرصة التطوع التي وفرها مركز الالتزام البيئي بتفاعل كبير من أبناء وبنات الوطن، ومختلف الجاليات المشتغلة بالمنطقة الشرقية، وأكد المركز فخره بعملهم التطوعي ومشاركتهم الثمينة في تنظيف الشواطئ وقاع البحر، بما يعزز شعار «بيئة نحياها».