شكرا لقرائتكم خبر عن «أنت واعي؟».. 11 جمعية خيرية تكافح الإدمان بالقطيف والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أطلقت إحدى عشرة جمعية خيرية على مستوى محافظة القطيف، حملة توعوية ضد الإدمان، في اليوم العالمي لمكافحة المخدرات تحت شعار «أنت واعي؟»، وذلك بالشراكة مع مديرية مكافحة المخدرات بالمنطقة الشرقية.

وتدق الحملة، التي انطلقت أمس، 26 يونيو، ناقوس الخطر، بعد ملاحظة العديد من المؤشرات التي تدل على انجراف الشباب لهاوية الإدمان، وقال رئيس جمعية سيهات للخدمات الاجتماعية شوقي المطرود: إن المحافظة ستشهد حراكا موحدا تحت وسم «أنت واعي؟»، لتنبيه المجتمع لأضرار المخدرات، والتوعية بآثار التعاطي على الفرد والمجتمع، وكذلك طرق التبليغ، وطرق العلاج، وطرق التنبه لوسائل الترويج التي باتت منتشرة اليوم حتى على مواقع التواصل الاجتماعي.

ودعا كافة الجهات والأفراد للمشاركة، خاصة أن المدمنين باتوا يعيثون فسادا تحت وطأة المخدرات، وهو أمر يجب إيقافه من خلال زيادة الوعي، والتثقيف، وتضافر جهود الجميع لإيقاف هذا المد الذي بات يؤرق الآباء والأمهات.

يشار إلى أن الجهات المشاركة هي جمعية سيهات، جمعية القطيف، جمعية العوامية، بر سنابس، جمعية تاروت، جمعية مضر، جمعية الجارودية، جمعية التنمية الاجتماعية بحلة محيش، جمعية الأوجام، جمعية أم الحمام، جمعية العطاء، نادي الخليج، نادي السلام، نادي المحيط، وكذلك مجموعة أصدقاء الصحة النفسية بالقطيف.