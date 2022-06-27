شكرا لقرائتكم خبر عن «البيئة» لأصحاب الآبار «غير المرخصة»: صححوا الأوضاع قبل انتهاء المهلة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دعا فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية، والمكاتب التابعة له، أصحاب الآبار غير المرخصة، إلى الاستفادة من مهلة الإعفاء من الغرامة المالية، والإفصاح عن الآبار، والعمل على تصحيح أوضاعها قبل انتهاء المهلة، عبر المنصة الإلكترونية «نما».

وأطلقت الوزارة حملة توعوية لأصحاب الآبار غير المرخصة لكافة الأغراض الزراعية أو الصناعية أو البلدية وغيرها إلى سرعة تصحيح وضعها، والاستفادة من المهلة التي تنتهي بتاريخ 1444/2/19 هـ.

وبيّنت أن الحملة تأتي استنادا إلى نظام المياه الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (710) بتاريخ 1441/11/9هـ، الذي جاء في مادته الثالثة والسبعين ما نصه «يعفى من الغرامة المقررة على الآبار غير المرخصة كل مَن يفصح عن وجود آبار غير مرخصة في عقاره إذا أفصح عنها خلال سنتين من تاريخ العمل بالنظام»، متابعة: يعزز ذلك من دور الوزارة في المحافظة على مصادر المياه، وتنميتها، وحمايتها، وضمان استدامتها، وإدارتها، وتنظيم شؤونها، والحقوق المتعلقة بها، وبأوجه استخدامها.

وتابعت أن الحملة تستهدف تذكير أصحاب الآبار غير المرخصة بالفترة المتبقية من المهلة للاستفادة من الخدمات التي تقدمها الوزارة لأصحاب الآبار المرخصة، وتجنب الغرامة، مبينة أن العقوبة المنصوص عليها في «لائحة المخالفات والعقوبات» تصل إلى 25 ألف ريال، مع ردم البئر المخالفة، في حال لم يفصح صاحبها ولم يصحح وضعها ضمن المهلة المحددة.