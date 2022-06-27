شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الأحساء يطلع على الخدمات المقدمة للأيتام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اطلع صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء، على الإطار المنظم للخطة الإستراتيجية للبرامج والخدمات المقدمة لأيتام محافظة الأحساء، وذلك خلال لقائه نائب رئيس المجلس الإشرافي لمركز تكامل لرعاية وتنمية الأيتام بالمحافظة معاذ الجعفري، وأعضاء المجلس الإشرافي، بمكتب سموه بمقر المحافظة، أمس.

وبيّن عضو المجلس الإشرافي د. عبدالله الجغيمان أن الخطة ترتكز على عدد من المحاور الرئيسية التي يتبناها المركز من رعاية وتنمية وتبني اليتيم تعليميا وتنمويا من خلال عدد من البرمجيات التي تراعي جميع فئات الأيتام والتي تعزز جانب الشراكات مع العديد من الجهات الحكومية والأهلية والقطاع الخاص.

وقدم سموه شكره لأعضاء المجلس الإشرافي للمركز على ما يبذلونه في سبيل تسهيل وتيسير الخدمات والبرامج المقدمة لأيتام محافظة الأحساء، مشيدا بما رآه في الخطة الإستراتيجية للبرامج وما ستضيف للأيتام من خدمات وبرمجيات نوعية تصب في مصلحة تطوير شخصية اليتيم.