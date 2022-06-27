شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الشرقية: نواجه أنواعا خطيرة من المخدرات والمؤثرات العقلية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استغلال وسائل الإعلام الحديثة لإيصال الرسائل التوعوية

إنجاز جديد كل يوم في التصدي لمحاولات التهريب

قال صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية: إن قيادة هذه البلاد «يحفظها الله»، تقدم كل الدعم للجهات المسؤولة عن مكافحة المخدرات، وتدعمهم بجميع التقنيات الحديثة، لتطوير أعمالهم، وكشف كل محاولات التهريب.

حذر واجب

وأضاف سموه، خلال تدشينه فعاليات اليوم العالمي لمكافحة المخدرات بالمنطقة الشرقية، تحت شعار «الرعاية خلال الأزمات»، بحضور مدير مكافحة المخدرات بالمنطقة الشرقية اللواء حمد بن محمد العماري، بمكتب سموه بديوان الإمارة، أمس: نحن في هذا العصر نواجه أنواعا خطيرة من المؤثرات العقلية والمخدرات التي تدمر صحة الإنسان، وتتسبب في حوادث غريبة، لذلك وجب علينا الحذر، وتوجيه الأبناء والأسر، واستغلال وسائل الإعلام الحديثة وانتشارها الواسع لإيصال الرسائل التوعوية لكافة أفراد المجتمع.

نجاحات عديدة

وثمّن سموه الجهود الكبيرة لرجال مكافحة المخدرات، للحد من عمليات التهريب التي تستهدف المملكة، والقبض على كل مَن يحاول الإضرار بشباب الوطن، متابعا: في كل يوم نشهد إنجازا جديدا في التصدي لمحاولات تهريب المخدرات المتكررة التي تستهدف المملكة، ولكن ولله الحمد فإن إدارة مكافحة المخدرات حققت نجاحات عديدة بالتكامل مع الجهات الأخرى في المملكة للتصدي لتلك العمليات وتحقيق الهدف الأهم وهو حماية الوطن وأبنائه.

فعاليات توعوية

من ناحيته، أكد اللواء العماري أن فعاليات اليوم العالمي لمكافحة المخدرات بالمنطقة الشرقية تتضمن إقامة عدة فعاليات لضمان وصول التوعية لأكبر عدد ممكن من الشباب والشابات وتعريفهم بطرق المروجين وتحصينهم ضد هذه المحاولات التي تستهدفهم.