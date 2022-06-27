شكرا لقرائتكم خبر عن تهيئة الأجواء النفسية لـ111 ألف طالب وطالبة بحفر الباطن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بدأ 111.093 طالبا وطالبة في 545 مدرسة بحفر الباطن، أمس الأحد، أداء الاختبارات النهائية التحريرية للفصل الدراسي الثالث للعام الدراسي 1443هـ، لجميع المراحل الدراسية في مدارس التعليم العام الحكومي والأهلي والأجنبي.

وتفقد مدير التعليم محمد القحطاني، بدء أعمال الاختبارات النهائية في ثانوية حفر الباطن وابتدائية الرشاد ومتوسطة سعد بن عبادة وابتدائية عبدالله بن الزبير، والتقى خلالها بأبنائه الطلاب والزملاء من كادر تعليمي وإداري، حاثا الزملاء على تهيئة الأجواء المناسبة لأبنائنا الطلاب، كما تفقد عملية سير الاختبارات، واطلع على آلية التصحيح والمراجعة.

كما تفقد المساعد للشؤون التعليمية ماطر الظفيري، سير الاختبارات في ابتدائية الحسن بن علي وثانوية الإمام عبدالرحمن الفيصل بالقيصومة، كما تفقد المساعد للشؤون المدرسية د. بندر البصيص، سير الاختبارات في ثانوية الإمام مسلم وابتدائية الملك عبدالله ومتوسطة ابن قدامة، فيما تفقدت المساعدة للشؤون التعليمية الأستاذة عمشاء الشمري، المتوسطة السادسة والثلاثين والثانوية الثامنة عشرة.

وشكلت إدارات التعليم لجانا إشرافية لتنظيم أعمال الاختبارات، والتأكيد على المشرفين والموجهين ومديري المدارس بتكثيف العمل ضمن منظومة تعليمية واحدة خلال فترة أداء الاختبارات في المدارس، وذلك من خلال الإشراف على سير الاختبارات، وتقديم الدعم النفسي للطلبة، ومساعدتهم في تجاوز أي تحديات قد تواجههم أثناء أداء الاختبارات، وإتمام تجهيز اللجان المتعلقة بالرصد والتصحيح والمراجعة.