شكرا لقرائتكم خبر عن نشر الاشتراطات الصحية للحج بالأحساء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذت صحة محافظة الأحساء، فعاليات الحملة التوعوية «حج بصحة»، بالأسواق والمجمعات التجارية، والشواطئ والمتنزهات، والمناسبات الرياضية

وأكدت صحة المحافظة اهتمامها وحرصها على صحة وسلامة حجاج بيت الله الحرام، أثناء أداء مناسك الحج والاستفادة من الخدمات الطبية التي تقدمها «الصحة» لهم، سواء من خلال الرعاية الصحية الأولية، أو تقديم الاستشارات الطبية عبر عدد من الأطباء المختصين.

تضمنت الأنشطة أركانا توعوية لتزويد المستفيدين بمعلومات عن الاشتراطات الصحية الواجب توافرها في الحجاج والمعتمرين وقياس العلامات الحيوية وفحص السكري، بالإضافة إلى معلومات إرشادية صحية قبل تأدية فريضة الحج وأثنائها وبعدها، وكذلك عن أهمية الالتزام بالتطعيمات الأساسية والإلزامية، وأهمية الانضباط في أخذ الوصفات الدوائية في الأوقات المحددة، وغيرها من الأمور الصحية التي تهمُّ الحجاج وتعينهم - بإذن الله - على أداء مناسك الحج بسهولة ويُسر.