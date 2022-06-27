شكرا لقرائتكم خبر عن مسالخ مكة المكرمة جاهزة لموسم الحج والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أنهى فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة، جاهزية المسالخ لاستقبال موسم الحج، مشيرا إلى اتخاذ كافة الإجراءات بالتعاون مع جميع الجهات ذات العلاقة لتلبية احتياجات مرتادي المسالخ ورفع جاهزية القصابين. وأكَّد مدير عام فرع الوزارة م. سعيد الغامدي، تكثيف الرقابة في المسالخ وحظائر الأنعام، مشددا على ضرورة اتِّباع جميع الاشتراطات الصحية لضمان تقديم هذه الخدمة بطرق سليمة، وتوفير الأجواء الصحية الآمنة، ومكافحة الظواهر السلبية التي تعيق عملية الإصحاح البيئي، ورفع مستوى الأداء لجميع العاملين.

وأوضح «الغامدي» أن هناك خططا تنظيمية لتشغيل المسالخ قصيرة وبعيدة المدى، عبر خطة عمل وتوزيع العمالة والجزارين وتنظيم ورديات العمل، مع تكثيف الرقابة لطريقة التخلص من المخلفات والمعدات والآليات المستخدمة.

من جهته أوضح مدير إدارة أسواق النفع العام والمسالخ بفرع الوزارة م. جمعان الزهراني أن إدارة أسواق النفع العام والمسالخ وضعت خطط الاستعداد المبكر، لتقديم الخدمات لجميع المستفيدين، ويتم الإشراف على 36 مسلخا في المنطقة، فضلا عن السماح للمطابخ المرخصة بالذبح وفق الاشتراطات المحددة وبعد الحصول على التصاريح اللازمة، بالتعاون مع أمانات المنطقة بهدف التيسير على أصحاب الأضاحي وتخفيف التزاحم على المسالخ النظامية.

وفي العاصمة المقدسة، اتخذ فرع الوزارة إجراءات احترازية وتنظيمية لتشغيل المسالخ خلال موسم الحج لعام 1443هـ وذلك بتشغيل 5 مسالخ وهي مسلخ طريق الليث (أ)، ومسلخ طريق الليث (ب)، ومسلخ غرب مكة، ومسلخ العكيشية (الموسمي)، ومسلخ المعيصم النموذجي.