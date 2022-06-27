شكرا لقرائتكم خبر عن مسالخ مكة المكرمة جاهزة لموسم الحج والان نبدء بالتفاصيل
وأوضح «الغامدي» أن هناك خططا تنظيمية لتشغيل المسالخ قصيرة وبعيدة المدى، عبر خطة عمل وتوزيع العمالة والجزارين وتنظيم ورديات العمل، مع تكثيف الرقابة لطريقة التخلص من المخلفات والمعدات والآليات المستخدمة.
من جهته أوضح مدير إدارة أسواق النفع العام والمسالخ بفرع الوزارة م. جمعان الزهراني أن إدارة أسواق النفع العام والمسالخ وضعت خطط الاستعداد المبكر، لتقديم الخدمات لجميع المستفيدين، ويتم الإشراف على 36 مسلخا في المنطقة، فضلا عن السماح للمطابخ المرخصة بالذبح وفق الاشتراطات المحددة وبعد الحصول على التصاريح اللازمة، بالتعاون مع أمانات المنطقة بهدف التيسير على أصحاب الأضاحي وتخفيف التزاحم على المسالخ النظامية.
وفي العاصمة المقدسة، اتخذ فرع الوزارة إجراءات احترازية وتنظيمية لتشغيل المسالخ خلال موسم الحج لعام 1443هـ وذلك بتشغيل 5 مسالخ وهي مسلخ طريق الليث (أ)، ومسلخ طريق الليث (ب)، ومسلخ غرب مكة، ومسلخ العكيشية (الموسمي)، ومسلخ المعيصم النموذجي.