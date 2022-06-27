شكرا لقرائتكم خبر عن تعليم الشرقية: سير الاختبارات يدعو للتفاؤل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وقف مدير عام تعليم المنطقة الشرقية د. سامي العتيبي، صباح أمس، على باكورة سير الاختبارات، بالمدارس الابتدائية والمتوسطة والثانوية بالمنطقة.

وقال «العتيبي»، إن سير الاختبارات يدعو للتفاؤل بمستويات ممتازة ولم تعترضها أي عوائق تذكر، مؤكدا في الوقت نفسه، أن إدارة تعليم المنطقة سخرت كافة إمكانياتها لضمان جودة أداء الاختبارات، والتي سبقها تشكيل فرق ميدانية بقطاعي البنين والبنات للتأكد من جاهزية مدارس المنطقة ووضع فرص التحسين لها، وصولا إلى تنفيذ إدارة التوجيه والإرشاد عددا من البرامج التي استهدفت جميع الطلاب والطالبات وأولياء الأمور تضمنت تسليط الضوء على «قلق الاختبارات وكيفية التعامل معها»، كذلك «طرق الاستذكار الجيد»، فضلا عن تفعيل الهاتف الإرشادي يوميا.

ودعا «العتيبي» إلى ضرورة تهيئة الأسرة الجو النفسي والاجتماعي والصحي لأبنائهم وبناتهم الطلاب والطالبات أثناء فترة الاختبارات، لما له من دور إيجابي ينعكس على استعداد الطلبة الذهني والفكري وتخطي الصعوبات أثناء الاختبار.