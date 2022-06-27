شكرا لقرائتكم خبر عن تقديم معلومات الطقس للحجيج بـ 4 لغات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أصدر المركز الوطني للأرصاد دليلًا إرشاديًا إلكترونيًا تفاعليًا للحجاج، بأربع لغات: العربية، والإنجليزية، والأوردو، والفرنسية؛ للتعريف بالحالة المناخية السائدة والمتوقعة على مكة المكرمة والمدينة المنورة خلال مدة الحج، شملت بيانات الأمطار، والحرارة، والرطوبة النسبية، والرياح السطحية، إضافة إلى التوقعات المناخية الأخرى. واحتوى الكتيب الذي قدمه المركز على رسالة إعلامية عن الطقس والمناخ ضمن برامجه التوعوية والتثقيفية لموسم حج هذا العام، فيما يضم نصائح وإرشادات للحجاج وأدعية خاصة بيوم عرفة وخريطة لمناسك الحج، إضافة إلى المواقع الخاصة بالمركز الوطني للأرصاد في المشاعر المقدسة (منى، وعرفة ومزدلفة)، في حين أتاح الكتيب حساب المركز على تويتر والنظام الآلي للإنذار المبكر ونافذة الحج الإلكترونية بواسطة رمز الاستجابة السريع؛ ليسهل الوصول إليه واستخدامه من قبل ضيوف الرحمن. وزود المركز الوطني للأرصاد الجهات المعنية بخدمة ضيوف الرحمن بالدليل الإرشادي لتنسيق برامجها وخططها والاستفادة من المعلومات المناخية الواردة فيه.