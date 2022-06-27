شكرا لقرائتكم خبر عن «إفتاء الشرقية» يطلق مبادرة لخدمة ضيوف الرحمن بـ10 لغات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أطلق فرع الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بالمنطقة الشرقية، أمس، مبادرة «مناسككم ميسرة» لحجاج بيت الله الحرام بالمنطقة بفرع الرئاسة بالدمام وبحضور مسؤولي الرئاسة.

وتعتمد المبادرة على تعريف حجاج بيت الله الحرام بمناسك الحج بعشر لغات وهي: العربية والإنجليزية والفرنسية والصينية والأوردو والإندونيسية والبنغالية والتاميلية والمليبارية والفلبينية.

وتقوم المبادرة على توزيع فريق العمل بفرع الرئاسة بالمنطقة لبطاقات تحمل باركودات على حجاج بيت الله الحرام بمطاري الملك فهد الدولي بالدمام، ومطار الأحساء الدولي، حيث سيتمكن الحاج من خلالها من التعُرف على مناسك الحج بلغة الحاج مصحوبة بملفات فيديو وصور وبي دي أف تشرح للحاج مناسكه بكل يسر وسهولة.

وسيتم من خلال المبادرة عمل شراكة مع حملات الحج بمحافظات الشرقية لتقديم هدايا للحجاج تحتوي على منشورات توعوية عن مناسك الحج، وكذلك الإجابة عن أسئلة الحجيج.

وأفاد مدير عام الموارد البشرية بالرئاسة العامة للبحوث العلمية مرزوق المطيري بأن هذه المبادرة أطلقت لخدمة حجاج بيت الله الحرام لجميع الحجاج سواء خارج المملكة أو داخلها، وسوف تكون هناك شراكة بين وزارتي الحج والعمرة والشؤون الإسلامية وممثلي المملكة بالخارج وتهدف المبادرة إلى وضع خارطة طريق لكل حاج، وذلك من خلال شرح ميسر للنسك.

وبيّن مدير عام فرع الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بالمنطقة الشرقية فهد المهيريس أن المبادرة تهدف إلى خدمة الحاج في المنطقة الشرقية وجميع أنحاء العالم الإسلامي، وذلك من خلال باركود سوف يتم توزيعه على الحجاج في مطار الملك فهد الدولي ومطار محافظة الأحساء، وهو عبارة عن ترجمة للمادة العلمية للحج بعشر لغات مرئية.

وذكر مدير عام فروع الرئاسة العامة للبحوث والإفتاء بالمملكة فهد النشوان أن المبادرة تأتي من أجل خدمة الحجاج في تيسير مناسكهم وتعريفهم بالأحكام الشرعية عبر تطبيق إلكتروني يخدم الجميع.