شكرا لقرائتكم خبر عن شهباز شريف مهنئا «باجوا»: شرف عظيم لشعب باكستان وقواتها المسلحة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - هنأ رئيس وزراء باكستان شهباز شريف، قائد الجيش الباكستاني الفريق أول ركن قمر جاويد باجوا، بتقليد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، له وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الممتازة.

وقال في تغريدة عبر حسابه على «تويتر»: أحر التهاني إلى قائد الجيش العماد قمر جاويد باجوا على تسليمه وسام الملك عبدالعزيز لمساهماته في تعزيز العلاقات الدفاعية بين البلدين الشقيقين، إنه لشرف عظيم لشعب باكستان ولقواتها المسلحة. نحن نعتبر أمن المملكة العربية السعودية أمنا خاصا بنا، ونحن عازمون تماما على تعزيز علاقتنا الثنائية متعددة الأوجه بما في ذلك التعاون الدفاعي الممتاز.