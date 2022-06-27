شكرا لقرائتكم خبر عن قواعد القانون الدولي «الإنساني» في ورشة عمل بالرياض والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انطلقت أمس في نادي ضباط القوات المسلحة بالرياض ورشة عمل مشتركة تستمر يومين تحت عنوان «المبادئ والقواعد الأساسية للقانون الدولي الإنساني» والتي تنظمها وحدة حماية الأطفال بإدارة العمليات العسكرية المدنية بقيادة القوات المشتركة بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر برعاية قائد القوات المشتركة الفريق أول الركن مطلق الأزيمع. وافتتح الورشة، مدير العمليات العسكرية المدنية بالقوات المشتركة رئيس فريق وحدة حماية الأطفال اللواء الطيار ركن عبدالله الحبابي، ورحب فيها بالمحاضرين من اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي وبالمشاركين من ضباط ومدنيين من القوات المشتركة. وتطرقت الورشة إلى عدة محاور في القانون الدولي الإنساني منها التعريف بحركة الصليب الأحمر والهلال الأحمر وأنشطة اللجنة الدولية للصليب الأحمر أثناء النزاعات المسلحة وأيضا القانون الدولي الإنساني وقواعده، والأشخاص المحميين في النزاعات المسلحة والقانون الدولي الإنساني في عملية صنع القرار العسكري ومبادئ تسيير الأعمال المسلحة.