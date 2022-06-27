شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد يستعرض تطوير العلاقات العسكرية مع قائد جيش باكستان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في جدة أمس الأول قائد الجيش الباكستاني الفريق أول ركن قمر جاويد باجوا.

وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية خاصة في المجالات العسكرية، وفرص تطويرها، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وتنفيذا لأمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - قلد سمو ولي العهد، قائد الجيش الباكستاني وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الممتازة، وذلك تقديرا لجهوده المميزة في توطيد وتعزيز أواصر الصداقة والتعاون المشترك وتطوير العلاقات السعودية - الباكستانية.

حضر الاستقبال صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع، ورئيس هيئة الأركان العامة الفريق أول ركن فياض الرويلي، ومساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية د. خالد البياري، ومدير عام مكتب سمو وزير الدفاع د. هشام آل الشيخ، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى باكستان نواف المالكي.

فيما حضر من الجانب الباكستاني السفير لدى المملكة أمير خرم راتهور، وسكرتير قائد الجيش اللواء محمد عرفان، والملحق العسكري الباكستاني العميد ركن محمد عاصم.