شكرا لقرائتكم خبر عن نائب وزير الدفاع يبحث التعاون مع قائد الجيش الباكستاني والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - التقى صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع، في جدة أمس، بقائد الجيش الباكستاني الفريق الأول الركن قمر جاويد باجوا. وبحث خلال اللقاء التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين في المجال الدفاعي والعسكري، وسبل تعزيزه في إطار العلاقات التاريخية الوثيقة التي تجمع المملكة وجمهورية باكستان الإسلامية، بالإضافة إلى مناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء مدير مكتب سمو نائب وزير الدفاع هشام بن عبدالعزيز بن سيف، والملحق العسكري السعودي بجمهورية باكستان الإسلامية اللواء الطيار الركن عوض بن عبدالله الزهراني. فيما حضره من الجانب الباكستاني سفير جمهورية باكستان الإسلامية لدى المملكة أمير خرم راتهور، والسكرتير الخاص لقائد الجيش الباكستاني اللواء محمد عرفان، والملحق العسكري الباكستاني لدى المملكة العميد الركن محمد عاصم.