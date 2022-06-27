13 ألف جولة للوقوف على خدمة ضيوف الرحمن - #عاجل

بلغ عدد الجولات الميدانية التي نفذها قطاع الأدلاء في المدينة المنورة منذ بداية موسم الحج أكثر من 13000 جولة، توزعت ما بين متابعة عمليات الإسكان والمغادرة وإرشاد التائهين وخدمات المرضى.

مرافق صحية

ووفقاً لإحصائية حديثة صادرة عن الإدلاء بالمدينة المنورة، والتي ترصد العمليات الميدانية منذ بداية الموسم، فقد بلغ عدد عمليات الطوارئ والسلامة 433 عملية، وبلغت عمليات المتابعة الميدانية 849 عملية، فيما بلغ عدد عمليات الإسكان الميداني 879 عملية، فيما بلغ عدد برامج الزيارات 13900 زيارة، كما بلغ عدد الحجاج المرضى الذي جرى متابعة أوضاعهم الصحية مع المرافق الصحية 23 حاجاً، فيما بلغ عدد المتوفين الذين تم إنهاء إجراءات دفنهم 15 حاجاً، كما بلغ عدد الحجاج الذين تم إرشادهم 828 حاجاً، فيما يجري تنفيذ تلك العمليات الميدانية عبر تشغيل 25 مركزاً ومكتب خدمة ميدانية، تساندها 46 فرقة ميدانية تباشر مهامها على مدار الساعة، وبطاقة بشرية سعودية تبلغ 1980 موظفاً وموظفة.

محطات وصول

إلى ذلك بلغ عدد الحجاج الذين وصلوا إلى المدينة المنورة منذ بداية موسم الحج 266815 حاجاً، قدم منهم 215709 حاجاً عبر مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي، فيما وصل عبر محطة حجاج البر 10489 حاجاً، وبلغ عدد الواصلين عبر محطة حجاج الهجرة 40562 حاجاً، فيما وصل 55 حاجاً عبر القطار.

وبحسب الإحصائية، فقد شكلت 5 جنسيات الأكثر حضورا في المدينة المنورة، ففي المرتبة الأولى جاءت إندونيسيا بواقع 47320 حاجاً، تليها الهند بـ34627 حاجاً، ثم باكستان بـ18509 حجاج، فالعراق بـ15741 حاجاً، وختاماً تركيا بـ15226 حاجاً.

حفظ الودائع

يذكر أن قطاع الأدلاء بالمدينة المنورة، يتولى جملة من المهام خلال موسم الحج، من أبرزها استقبال الحجاج عبر المنافذ وتوجيههم إلى مقر سكنهم، وفقاً لما هو مقرر في العقود المبرمة، إضافة إلى الإشراف على الإسكان عبر الوحدات التابعة لها، إضافة إلى خدمة الإرشاد عبر حزم من برامج الإرشاد السكنية والصحية، إلى جانب متابعة الرعاية الصحية ومتابعة حالاتهم المرضية والعناية بشؤون موتاهم، وحفظ ودائع الحجاج بناء على طلبهم، كأمانات وودائع يتم حفظها بعناية في موقع مخصص لحفظ الودائع وتتم متابعة عملية حفظ الوديعة عبر منظومة عمل دقيقة موثقة بشكل آلي، ويتم تسليمها للحجاج عند طلبها مباشرة، ويختتم قطاع الأدلاء أعماله بعملية التوديع من خلال الوقوف على إنهاء إجراءات التوديع.