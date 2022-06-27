الكمامة تغيب عن اختبارات الفصل الدراسي الثالث - #عاجل

أدى 4.980.229 طالباً وطالبة في مدارس التعليم العام والأهلي اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثالث والعام الدراسي الحالي، لطلاب المرحلة الابتدائية والمتوسطة والثانوية، في أطول مدة لعام دراسي، وذلك بعد تطبيق الفصول الدراسية الثلاث لأول مرة.

وشهدت اختبارات الفصل الثالث غياب الكمامة عن الطلاب والعودة على توزيع المقاعد مسبقا، بعد أن تم رفع الإجراءات الاحترازية والوقائية المتعلقة بمكافحة جائحة كورونا، والتي شملت على عدم اشتراط لبس الكمامة في الأماكن المغلقة والأماكن التي يصدر بشأنها بروتوكلات من قبل هيئة الصحة العامة و وقاية أو المنشآت والأنشطة والمناسبات والفعاليات.

في المقابل شارك عدد من الجهات المختصة والمعنية في الوقوف على أداء وتهيئة الطلاب للاختبارات من خلال الشراكة مع وزارة التعليم والحرص على سلامة الطلاب أثناء أداء الامتحانات النهائية بالمدارس، وذلك عند دخولهم وعقب خروج الطلاب من المدارس، إضافة إلى التنبيه المستمر من قبل المدارس لأولياء الأمور بمتابعة أبنائهم الطلاب وتجنيبهم التجمعات عقب الامتحانات وإعادتهم للمنزل.

ويؤدي الطلاب والطالبات هذا الأسبوع اختباراتهم حتى يوم الخميس، والمتوقع أن تكون جميع نتائج المدارس ظاهرة للطلاب.

وأدى أكثر من 388 ألف طالب وطالبة بمنطقة مكة المكرمة اختبارات الفصل الدراسي الثالث، بعد أن بذلت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة كافة الجهود والاستعدادات لتهيئة الظروف المناسبة والأجواء التربوية المثالية لأداء الطلاب والطالبات اختباراتهم بكل يسر وسهولة وأمان، دون الشعور بالرهبة والخوف، وتقديم العديد من النصائح والتوصيات التي تعزز الثقة لديهم وتساعدهم على الاستذكار الجيد، وتجهيز المدارس بشكل جيد ليؤدوا اختبارات نهاية العام 1443هـ، في مناخ ملائم وظروف مناسبة، وتمكينهم من أداء الاختبارات على أكمل وجه وفي أجواء مثالية.

ووقف المدير العام للتعليم بجدة، الدكتور نايف الزارع، على انطلاقة الاختبارات، حيث استهل جولته بزيارة لثانوية ابن منظور بحي السامر التابعة لمكتب التعليم بالصفا، بحضور مدير المكتب علي كرات.

واطلع الزارع خلال الجولة على سير أعمال الاختبارات، بالإضافة إلى نظام التصحيح والتدقيق وإدخال الدرجات والدعم الفني.

وقدم مدير عام تعليم جدة في ختام جولته على المدارس الشكر والتقدير لإدارات المدارس بنين وبنات والمعلمين والمعلمات والكوادر الإدارية فيها على جهودهم المبذولة لتهيئة الأجواء الصحية والنفسية والفنية للطلاب والطالبات، مضيفاً أن القيادات التعليمية والكوادر الإشرافية (بنين - بنات) ستتواجد فترة الاختبارات ميدانياً، لتقديم الدعم لزملائهم وزميلاتهم في المدارس، راجيًا للطلاب والطالبات كل التوفيق، مثمنا في الوقت ذاته جهود أولياء الأمور التكاملية مع المدرسة من تهيئة أبنائهم وتكثيف متابعتهم والإشراف على مراجعتهم للمواد الدراسية، لاسيما في مرحلة الاختبارات.