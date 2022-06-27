1000 ريال غرامة تجول سيارات الأجرة - #عاجل

أدرجت الهيئة العامة للنقل 35 مخالفة تتعلق بـ(الأجرة العامة - أفراد) في المنصة الوطنية للمخالفات، تراوحت غراماتها بين 500 و5 آلاف ريال، فيما حددت الهيئة غرامة مخالفة تجول سيارة الأجرة في الشوارع والطرق العامة بحثاً عن الركاب بما يخالف أحكام اللائحة المنظمة لنشاط الأجرة ووسيط الأجرة والتوجيه، ومخالفة الامتناع عن تقديم خدمة النقل أو الاستمرار في تقديمها خلال ساعات العمل أو بعد بدء الرحلة بـ1000 ريال.

مخالفات الأجرة العامة «بالريال»

- إجراء أي تغيير على السيارة بعد تجهيزها فنيا من قبل أحد مزودي خدمة التجهيزات الفنية المؤهلين (5000).

- استعمال السيارة لمدة تزيد على العمر التشغيلي المعتمد (5000).

- الامتناع عن تقديم خدمة النقل أو الاستمرار في تقديمها خلال ساعات العمل أو بعد بدء الرحلة (1000).

- التأخير في تجديد بطاقة التشغيل (1000).

- التجول في الشوارع والطرق العامة بما يخالف أحكام اللائحة (1000).

- التدخين أو السماح للركاب بذلك داخل السيارة (500).

- الجمع بين أكثر من طلب مختلف في الرحلة الواحدة داخل المدينة محل التصريح (500).

- انتهاك خصوصية الركاب بأي شكل من الأشكال (500).

- تحميل الحقائب والأمتعة غير اليدوية في مقصورة السيارة أو بما يزيد على سعة المكان المخصص لذلك أو تحميل حقائب دون ركاب (500).

- تحميل الركاب من غير الرصيف المخصص للمشاة على الطرق (1000).

- عدم إبراز الوثائق الخاصة بالمصرح له عند طلبها (1000).

- عدم إخضاع السيارة للفحص الفني عند طلب الهيئة لذلك( 2000).

- عدم اقتصار قيادة السيارة على المصرح له (5000).

- عدم الارتباط بالأنظمة الإلكترونية التي تحددها الهيئة أو أي منها (5000).

- عدم الالتزام بالآداب العامة، وحسن التعامل مع الركاب (500).

- عدم الاهتمام بالمظهر والنظافة الشخصية (500).

- عدم التقيد بسياسة أجور النقل المعتمدة (3000).

- عدم التقيد بوضع العبارات واللوحات أو العلامات اللازمة داخل السيارة وفق اللائحة (1000).

- عدم المحافظة على نظافة السيارة الداخلية والخارجية طيلة مدة تشغيلها (500).

- عدم المراجعة خلال مدة 10 أيام عمل من تاريخ الاستدعاء من قبل الهيئة (3000).

- عدم تجهيز السيارة بكافة التجهيزات الفنية المعتمدة من قبل مزودي التجهيزات الفنية المؤهلين (5000).

- عدم تزويد أو تحديث بيانات وسائل التواصل والعنوان الوطني (1000).

- عدم تشغيل عداد احتساب أجرة النقل عند بدء الرحلة (3000).

- عدم تعديل نوع تسجيل السيارة بعد إلغاء بطاقة التشغيل أو انتهاء العمر التشغيلي (1000).

- عدم حفظ المفقودات وتسليمها لأصحابها أو المركز الأمني (2000).

- عدم مساعدة السائق للأشخاص ذوي الإعاقة عند ركوب السيارة أو النزول منها (500).

- ممارسة النشاط بتصريح/بطاقة تشغيل منتهية (3000).

- ممارسة سيارة أجرة أجنبية لنشاط نقل الركاب بأجر داخل أو بين مدن المملكة أو إلى دولة أخرى خلاف دولة تسجيلها (5000).