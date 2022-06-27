1000 ريال غرامة تجول سيارات الأجرة - #عاجل

مخالفات الأجرة العامة «بالريال»
- إجراء أي تغيير على السيارة بعد تجهيزها فنيا من قبل أحد مزودي خدمة التجهيزات الفنية المؤهلين (5000).
- استعمال السيارة لمدة تزيد على العمر التشغيلي المعتمد (5000).
- الامتناع عن تقديم خدمة النقل أو الاستمرار في تقديمها خلال ساعات العمل أو بعد بدء الرحلة (1000).
- التأخير في تجديد بطاقة التشغيل (1000).
- التجول في الشوارع والطرق العامة بما يخالف أحكام اللائحة (1000).
- التدخين أو السماح للركاب بذلك داخل السيارة (500).
- الجمع بين أكثر من طلب مختلف في الرحلة الواحدة داخل المدينة محل التصريح (500).
- انتهاك خصوصية الركاب بأي شكل من الأشكال (500).
- تحميل الحقائب والأمتعة غير اليدوية في مقصورة السيارة أو بما يزيد على سعة المكان المخصص لذلك أو تحميل حقائب دون ركاب (500).
- تحميل الركاب من غير الرصيف المخصص للمشاة على الطرق (1000).
- عدم إبراز الوثائق الخاصة بالمصرح له عند طلبها (1000).
- عدم إخضاع السيارة للفحص الفني عند طلب الهيئة لذلك( 2000).
- عدم اقتصار قيادة السيارة على المصرح له (5000).
- عدم الارتباط بالأنظمة الإلكترونية التي تحددها الهيئة أو أي منها (5000).
- عدم الالتزام بالآداب العامة، وحسن التعامل مع الركاب (500).
- عدم الاهتمام بالمظهر والنظافة الشخصية (500).
- عدم التقيد بسياسة أجور النقل المعتمدة (3000).
- عدم التقيد بوضع العبارات واللوحات أو العلامات اللازمة داخل السيارة وفق اللائحة (1000).
- عدم المحافظة على نظافة السيارة الداخلية والخارجية طيلة مدة تشغيلها (500).
- عدم المراجعة خلال مدة 10 أيام عمل من تاريخ الاستدعاء من قبل الهيئة (3000).
- عدم تجهيز السيارة بكافة التجهيزات الفنية المعتمدة من قبل مزودي التجهيزات الفنية المؤهلين (5000).
- عدم تزويد أو تحديث بيانات وسائل التواصل والعنوان الوطني (1000).
- عدم تشغيل عداد احتساب أجرة النقل عند بدء الرحلة (3000).
- عدم تعديل نوع تسجيل السيارة بعد إلغاء بطاقة التشغيل أو انتهاء العمر التشغيلي (1000).
- عدم حفظ المفقودات وتسليمها لأصحابها أو المركز الأمني (2000).
- عدم مساعدة السائق للأشخاص ذوي الإعاقة عند ركوب السيارة أو النزول منها (500).
- ممارسة النشاط بتصريح/بطاقة تشغيل منتهية (3000).
- ممارسة سيارة أجرة أجنبية لنشاط نقل الركاب بأجر داخل أو بين مدن المملكة أو إلى دولة أخرى خلاف دولة تسجيلها (5000).
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