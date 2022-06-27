شكرا لقرائتكم خبر عن خلال 6 أشهر.. إنجاز الجسر الرابط بين حيي «الواحة» و«الجامعيين» بالدمام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يستكمل فرع وزارة النقل والخدمات اللوجيستية بالمنطقة الشرقية، تنفيذ تقاطع طريق الأمير نايف بن عبدالعزيز، مع امتداد طريق «الرياض - الدمام»، السريع، الذي يربط حي الجامعيين بالواحة في الدمام، ضمن مشروع الأعمال المتبقية للطرق الرئيسية، واستكمالات بعض الطرق بالمنطقة، مؤكدًا الانتهاء من تنفيذ المشروع قبل نهاية العام الجاري.

الجدران الاستنادية

وأشار إلى الانتهاء من صب 76 كمرة، من أصل 90، وتركيب 36 منها، إضافةً إلى الانتهاء من صب 100 حائط، وأنه جار العمل بالحوائط المتبقية للجدران الاستنادية، حسب المناطق المتاحة، واستكمال صب باقي الكمرات الخرسانية، والعمل بطريق الخدمة للجهة الشمالية الغربية والجهة الشرقية.

الخدمات المتعارضة

وبيّن فرع النقل أنه جار التنسيق مع الجهات الخدمية ذات العلاقة؛ لإنهاء ترحيل الخدمات المتعارضة مع بعض الأجزاء المتبقية من التقاطع؛ ليتمكن المقاول من استكمال أعمال المشروع.

مسافات بعيدة

وأكد عدد من المواطنين أن عدم اكتمال مشروع الجسر، الذي يربط حي الجامعيين بالواحة حتى الآن، يشكل عائقًا أمامهم، في الوصول إلى الوجهات التي يقصدونها، وأنهم يتكبدون عناء الذهاب مسافات أبعد للوصول إلى وجهاتهم، موضحين أن الكوبري سيوفر الوصول لجميع الأحياء بسهولة.

تكدسات مرورية

وقال خالد طارق: إن عدم اكتمال أعمال المشروع يشكل عبئًا على الأهالي، وأن الطريق يشهد تكدسات مرورية يومية، ولمسافات بعيدة، خاصةً في أوقات الذروة «الصباح والظهيرة»، مؤكدًا أن الكوبري سيجعل التنقل بين الأحياء سهلًا.

وتابع أن مَن يرغب في التنقل بين حيي الواحة والجامعيين، يضطر إلى الذهاب مسافة بعيدة للغاية، ثم الدوران، ما يكبد الأهالي عناء الطريق، مشيرًا إلى أن الكوبري سيخدم القادمين من محافظة الأحساء، ويوفر عليهم قطع مسافات أكثر للوصول إلى وجهاتهم.

موقع حيوي

وبيّن طارق محمد أن التنقل بين حيي الواحة والجامعيين أصبح صعبًا للغاية، ويحتاج إلى قطع مسافات طويلة وبعيدة، وأن الزحام اليومي على الطريق يتسبب في وقوع حوادث، ويربك حركة المرور، خاصةً في ظل ضيق الطريق، إثر التحويلات التي توضع.

وأكد أن الجسر الرابط بين الحيين، سيخدم المنطقة بشكل كبير، وأن موقعه الحيوي سيسهل عملية التنقل بين أحياء كثيرة، وسيكون حلًا للذهاب إلى وسط الدمام، ومختلف المناطق الحيوية، مطالبًا بسرعة إنجاز المشروع في أسرع وقت.

شريان رئيسي

وأشار عايض الشمراني إلى أن طريق الأمير نايف بن عبدالعزيز، يعتبر شريانًا رئيسيًا في الدمام، وأن اكتمال المشاريع التي يتم العمل فيها، سيخدم المنطقة بشكل كامل، وسيسهل عملية التنقل بين الأحياء، موضحًا أن عدم اكتمال الوصلة الأخيرة بالطريق، الرابطة بين حيي الواحة والجامعيين، أثر على الأهالي في التنقل، إذ يضطرون إلى قطع مسافات بعيدة من أجل الوصول إلى مقاصدهم.

وأشار إلى أن عدم اكتمال هذه الوصلة من الطريق يتسبب في ازدحام شديد على الطريق، وارتباك في حركة المرور، وأصبح الطريق عبارة عن مسار واحد فقط، مطالبًا بضرورة إيجاد حل، وإكمال المشروع في أسرع وقت، خاصةً أن الكوبري بمثابة شريان حيوي.