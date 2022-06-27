ضبط 54 كجم من الحشيش في عسير

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_عسير ضبطت دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة عسير (54) كيلو جرامًا من مادة الحشيش المخدر بمحافظة سراة عبيدة، واستُكملت الإجراءات النظامية وإحالة القضية لجهة الاختصاص.

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