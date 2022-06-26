شكرا لقرائتكم خبر عن "الخريجي" يبحث تعزيز العلاقات مع رئيس سياسة التأشيرات بالمفوضية الأوروبية والان نبدء بالتفاصيل

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.