اخبار الخليج – الشيخ محمد بن سلمان: ما حققه طلبة البحرين في مختلف المراحل الدراسية من نجاحٍ وتفوق يبعث على الفخر والاعتزاز

محمد بن مسعود - الدمام - أكد سمو الشيخ محمد بن سلمان بن حمد آل خليفة أن ما يشهده قطاع التعليم في مملكة البحرين من تطور مستمر، يأتي انعكاساً لما يوليه حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه من رعايةٍ واهتمام بمختلف القطاعات ضمن المسيرة التنموية الشاملة للمملكة، مشيرًا إلى الحرص الذي توليه الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله على مواصلة تعزيز الاستثمار في أبناء الوطن وتوفير الفرص التعليمية الواعدة أمامهم بما يسهم في تخريج أجيال قادرة على الإبداع والابتكار والمنافسة.

وقال سموه إن ما حققه طلبة مملكة البحرين في مختلف المراحل الدراسية من نجاحٍ وتفوق هو نتيجة جهود متواصلة ويبعث على الفخر والاعتزاز، مؤكدًا أن أبناء مملكة البحرين بطموحهم وعزمهم ومنجزاتهم يضعون بصمات وطنية جلية في مسيرة المملكة صانعين بها حاضرًا مشرقًا ومستقبلاً واعداً في كل مجال.

جاء ذلك لدى حضور سموه حفل تخريج الفوج السادس من المدرسة الفرنسية العالمية والذي أقيم تحت رعايته في فندق آرت أمواج، بحضور عدد من كبار المسؤولين، حيث أشار سموه إلى أن تخرج الطلبة من المرحلة المدرسية اليوم هو بدايةٌ لمرحلة جديدة من المثابرة ومواصلة العمل نحو مزيد من التميز لخدمة الوطن، حاثاً سموه الطلبة الخريجين على مواصلة تحقيق أهدافهم المنشودة بما يعود بالخير والنماء على الجميع.

وتفضل سمو الشيخ محمد بن سلمان بن حمد آل خليفة بتسليم الشهادات للطلبة الخريجين من المدرسة الفرنسية العالمية، متمنيًا لهم دوام التوفيق في حياتهم المقبلة.

هذا وقد قامت السيدة كاثرين لوجيه مديرة المدرسة الفرنسية العالمية في ختام الحفل بتقديم هدية تذكارية لسمو الشيخ محمد بن سلمان بن حمد آل خليفة راعي الحفل، متوجهة بجزيل الشكر والتقدير لسموه على رعايته للحفل، معربة عن تهانيها للخريجين والخريجات بدوام النجاح، كما شكرت الهيئتين الأكاديمية والإدارية على جهودهم المبذولة في مساعدة الطلبة ورفدهم بالعلم والمعرفة.