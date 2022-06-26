اخبار الخليج – تسجيل 1910 إصابات جديدة بكورونا وتعافي 1774 حالة

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت وزارة الصحة أن الفحوصات التي بلغ عددها 7505 في يوم الأحد 26 يونيو 2022، وأظهرت تسجيل 1910 حالة قائمة جديدة، كما تعافت 1774 حالة إضافية ليصل العدد الإجمالي للحالات المتعافية إلى 602796.

وبلغ العدد الاجمالي للحالات القائمة 14210 حالة، منها 52 حالة تخضع للعلاج بالمستشفى و11 حالة في العناية المركزة.