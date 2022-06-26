القبض على شخص بحوزته 260 كجم قات في سراة عبيدة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_عسير قبض مركز الضبط الأمني بالجوة في محافظة سراة عبيدة على شخص بحوزته (260) كيلو جرامًا من نبات القات المخدر، بالتعاون مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات، وذلك حسبما أعلن الأمن العام اليوم الأحد عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

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