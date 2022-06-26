عاجل.. حماية المستهلك تزف بشرى بشأن أسعار تذاكر الطيران

محمد بن مسعود - الدمام - أكد ناصر بن دهيم، أمين عام جمعية حماية المستهلك، أنه وخلال فترة قريبة جدا سوف تدخل أسعار تذاكر الطيران في مبادرة صديق المستهلك لتوفير تذاكر بأسعار مخفضة.

وأشار خلال حديثه في برنامج “يا هلا” المعروض عبر روتانا خليجية، أنه تم تقديم درسات من الجميعة لبعض شركات الطيران، وقريبا سيتم العمل بها.

وأوضح ناصر بن دهيم، أمين عام جمعية حماية المستهلك، أن مبادرة “صديق المستهلك” تستهدف أيضا توفير السلع الغذائية المخفضة للمواطنين.

وقال إن المبادرة تستهدف توفير السلع للمستهلكين في أكثر من 300 فرع تغطي كافة مناطق المملكة، مشيرا إلى أنها تأتي ضمن المبادرات الاستراتجية في خطة الجمعية المعتمدة حديثا .

وأشار إلى أن الجمعية سهلت عملية التواصل بين القطاع الخاص والحكومي، لسد الفجوات، وخصصت مجموعة من السوبر ماركت لبيع السلع وفقا لشروط محددة.