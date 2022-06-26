محمد بن مسعود - الدمام - شاهد .. ردة فعل قاتل “نيرة أشرف” عندما سأله القاضي :”إيه مفهوم الحب عندك يا محمد ؟”

فاجأ “محمد عادل” قاتل زميلته الطالبة “نيرة أشرف “أمام باب جامعة المنصورة القاضي بالضحك ، بعدما سأله “إيه مفهوم الحب عندك ؟”، أثناء الجلسة الأولى لمحاكمته .

ووجه القاضي للقاتل سؤال:” أنت شايف الحب ازاي هو الحب ده يا أخدها ياأقتلها ؟” ، ليرد عليه القاتل ضاحكا ” لا طبعا ده بيبقوا متجوزين ويسيبو بعض .. اللي يزعل إن أنت تبقا كويس مع حد والحد ده يستغلك ويضحك عليك الناس ويقل بيك ويبهدلك ، إنما الحب مفيهوش مشكلة “.

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وفجَّر قاتل نيرة أشرف مفاجأة من العيار الثقيل، حيث اتهم الضحية بأنها هددته بالقتل، رغم ارتباطهما لمدة عام، ورغم أنه كان ينفق عليها، بعدما اشتكت له من معاملة أسرتها السيئة لها.

وأوضح الطالب، محمد عادل، المتهم بذبح زميلته أمام باب الجامعة في أولى جلسات محاكمته بالقتل، أن الفتاة هددته بأنه لو طلب منها استعادة ما أنفقه عليها ستتهمه بالتعرض لها وإيذائها، مضيفاً أنه حاول الحديث معها مجدداً لحل وتسوية الخلافات بينهما لكنها صدته وطالبته بالابتعاد.

وقال في اعترافاته إنه كان ينفق عليها، وإنها كانت تحكي له مشكلات بينها وبين والديها، وإنهما على علم بقصة حبّهما، وتابع: “لكن عندما ذهبت مرة لمنزلها اكتشفت أن أسرتها لا تعلم شيئاً عن القصة”.

وأكمل: “كنت بصرف عليها مش مخليها عايزة حاجة، إلا أنها اتصلت بي وهددتني بفضحي والاستعانة برجالة للتعدي عليّ”.

وتابع: “نيرة هددتني كثيراً في مكالمة استمرت ساعة، وأهلي رفضوا قصتنا، وأصبت بالصدمة، وقررت رد الشتائم من خلال إيميل جديد بعدما عملت لي بلوك في كل حاجة عندها”.

وكان محامي المتهم أحمد محمد قد قال إن القضية ستشهد مفاجآت وأدلة جديدة ستغير وجهة نظر الرأي العام المنزعج من الحادثة.