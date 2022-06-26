قاتل الفتاة الأردنية إيمان أرشيد يُطلق النار على نفسه

محمد بن مسعود - الدمام - أعلن الأمن العام الأردني، الأحد، أنه تمكن من تحديد مكان قاتل الطالبة إيمان أرشيد، ولدى محاصرته من قبل رجال الأمن العام أقدم على إطلاق النار على نفسه.

وفي التفاصيل، قالت مديرية الأمن العام، الأحد، إنه جرى تحديد مكان قاتل فتاة جامعة العلوم التطبيقية، إيمان.

وأضافت المديرية في بيان صحافي أنه لدى محاصرته من قبل رجال الأمن العام، أقدم على إطلاق النار على نفسه.

وبيّنت المديرية أنه سيجري ذكر المزيد من التفاصيل لاحقًا.

وتُوفيت الطالبة إيمان داخل جامعة خاصة في شمال عمّان، بعد أن أطلق شخص عيارات نارية عليها، وفق ما أفادت مديرية الأمن العام الخميس الماضي.

وكان نائب عام محكمة الجنايات الكبرى القاضي إحسان السلامات قرر حظر النشر في قضية مقتل الطالبة إيمان.

وطلب القاضي السلامات من مدير عام هيئة الإعلام، التعميم على جميع وسائل الإعلام المرئي والمسموع ومواقع التواصل الاجتماعي للتقيد بعدم نشر أي معلومات تتعلق بالقضية، أو مجريات التحقيق فيها أو نشر أو إعادة نشر أو تداول أي صور أو فيديوهات تتعلق بالقضية، الأمر الذي يؤثر سلبًا على مجريات التحقيق فيها، وذلك تحت طائلة المساءلة الجزائية.