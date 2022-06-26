اكتشاف تاريخي.. بقايا  محنّطة للعملاق المنقرض

محمد بن مسعود - الدمام - أعلن علماء أحافير عن اكتشاف نادر بحقول الذهب في كلوندايك أقصى شمال كندي، بالعثور على على بقايا محنطة لدغفل ماموث صوفي كامل تقريبًا.
وقال عالم الأحافير غرانت زازولا في بيان إن هذا الحيوان «رائع، وهو أحد أكثر حيوانات العصر الجليدي المحنطة المكتشفة في العالم إثارة للدهشة».
وأبدى زازولا حماسته لمعرفة المزيد قريبًا عن صغير الماموث هذا، وهو على الأرجح أنثى سميت «نون تشو غا»، أي «صغير حيوان ضخم» بلغة السكان الأصليين، مع بشرة ووبر في وضع سليم. وعُثر على البقايا عن طريق حفر التربة الصقيعية جنوب مدينة داوسون في إقليم يوكون، على الحدود مع ولاية ألاسكا الأمريكية.
ويُرجّح أن هذا الحيوان نفق قبل أكثر من 30 ألف عام، حين كانت تجوب المنطقة حيوانات الماموث الصوفي والخيول البرية وأسود الكهوف وثيران البيسون العملاقة. وهذا أول ماموث محنط شبه مكتمل يُعثر عليه في مثل هذه الحالة الجيدة من الحفظ في أمريكا الشمالية.
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