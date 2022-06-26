“الحج”: تمت تغطية عرفة بطاقة كهربائية تعادل حجم مدينة كاملة (فيديو)

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض

استعرض نائب وزير الحج والعمرة، عبدالفتاح مشاط، بعض ملامح استعداد الوزارة لموسم الحج.

وأوضح، خلال لقائه في برنامج “في العلن” على قناة “السعودية”، أنه تمت تغطية عرفة بالطاقة الكهربائية، مشيرًا إلى أن حجم هذه الطاقة يكفي لمدينة كاملة.

وأشار إلى أنه تم تطوير 20% من مخيمات مشعر منى بشكل متكامل، سواء على مستوى السكن أو دورات المياه، حيث تم استحداث أكثر من 1000 مجمع لدورات المياه.

وأكد أن المملكة ترفع شعار صحة الإنسان أولًا، وهو ما يحتم وجود اشتراطات للمحافظة على صحة الحاج خلال رحلته بالكامل، مشيرًا إلى أن التباين في المستوى الصحي من دولة لأخرى يتحكم في الاشتراطات الصحية المفروضة للحج.