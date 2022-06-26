13 اشتراطا لذبح الأضاحي في المطابخ

حددت الأمانات بالمناطق نحو 13 شرطا لاستقبال طلبات التصاريح الإلكترونية «المؤقتة» لذبح الأضاحي في المطابخ الأهلية خلال أيام عيد الأضحى، وتركزت أبرز الشروط على استيفاء جميع الاشتراطات الصحية الخاصة بالمطابخ والعاملين بها وفق اللوائح والأنظمة الخاصة بها، وتخصيص موقع مناسب يحقق الاشتراطات الصحية لذبح المواشي وسلخها، مع توفر جميع المعدات اللازمة لإتمام عمليات الذبح والسلخ، وتوفير شبكة تصريف خاصة للتخلص من المخلفات السائلة.

وأوضح وكيل أمانة الأحساء للخدمات المهندس فهد الزهراني، أن تنظيم عمليات الذبح ستكون خلال الفترة من الـ20 ذي القعدة الجاري حتى الـ9 من ذي الحجة المقبل، عبر البوابة الإلكترونية للأمانة، مؤكدًا تعاون وتنسيق الأمانة والشرطة، في إيقاف أي مطبخ غير مرخص، وتطبيق الإجراءات المتبعة حال ملاحظة أي مخالفة لاشتراطات مزاولة النشاط المؤقت، لمدة 4 أيام العيد فقط.

وأضاف الزهراني أن الخدمة تهدف إلى إتاحة خيارات متعددة لذبح الأضاحي، وتقليل الازدحام من خلال توزيع مواقع الذبح، فضلا عن تعزيز مشاركة القطاع الخاص في تقديم الخدمات البلدية خلال أيام الذبح في العيد.

الاشتراطات الـ 13

01 طبيب بيطري مؤهل لفحص المذبوحات قبل وبعد الذبح.

02 عقد نظافة ورمي مخلّفات، وفق الاشتراطات الصحية والمهنية.

03 أن تكون رخصة المطبخ سارية المفعول.

04 استيفاء جميع الاشتراطات الصحية الخاصة بالمطابخ والعاملين بها.

05 تخصيص موقع مناسب يحقق الاشتراطات الصحية.

06 توفر جميع المعدات اللازمة لإتمام عمليات الذبح والسلخ.

07 شبكة تصريف خاصة للتخلص من المخلفات السائلة.

08 توفير العدد الكافي من الآليات والمعدات اللازمة لجمع ونقل المخلفات والنفايات يوميا.

09 تعهد صاحب المطبخ بالالتزام بتعليمات عدم الذبح بعد انتهاء فترة السماح.

10 تجميع الأجزاء الصلبة كالعظام والدهون وبقايا الشعر في أوعية خاصة والتخلص منها يوميا.

11 تجميع الدماء بشكل منفصل في مجرى خاص وتصريفها إلى مكان تجميع أو بيارة خاصة.

12 جمع المخلفات والنفايات في أوعية مغطاة محكمة الغلق والتخلص منها يوميا.

13 تقديم خدمة تصريح الذبح عبر منصة بلدي.