3 كم تخنق سكان حرازات جدة

يعاني أهالي مخطط القادسية بالحرازات من سوء الطريق الرابط بينهم وبين أحياء كيلو 14 وغيرها من أحياء طريق مكة القديم والمتفرع من (دوار الشيولات ) بمحاذاة مجرى السيل، إذ أصبح الإسفلت متهالك بعد نحو 20 عاما من الاستخدام. وطالب الأهالي بضرورة إعادة سفلتة الطريق كونه يخدم الكثير من الأحياء وليسلموا من الأتربة المتطايرة التي سببها الطريق لهم.

من جانبها أكدت أمانة محافظة جدة أن طريق عبدالله ابن أم مكتوم أحد الطرق الرابطة بين مخطط القادسية بالحرازات وصولًا لأحياء كيلو 14 (طريق مكة القديم) بطول 7 كلم، وقامت الإدارة العامة للتشغيل والصيانة بأعمال الصيانة للمساهمة في رفع مستوى الجودة والسلامة لمرتادي الطريق، حيث تم كشط الطبقة الإسفلتية المتضررة وعمل طبقة إسفلت جديدة، كما تم جدولة الأعمال المتبقية استكمالًا لصيانة الطريق، ومنها تنفيذ الدهانات وتركيب اللوحات التحذيرية. أما بخصوص الطريق المتفرع من دوار الشيولات بمحاذاة مجرى السيل فهو طريق غير نافذ يمر بجانب حي القادسية ومجرى السيل وينتهي بحوض سد وادي مثوب.

ويقول أحمد الزهراني من أهالي الحي: نعاني يوميًا من الطريق وهو أقدم طريق مسفلت في الحرازات ولم يتبق من الطريق إلا (فتات) إسفلت أتعبنا وأتلف سيارتنا وجعل أبناءنا يصابون بأمراض تنفسية مختلفة جراء الأتربة والغبار المتطاير، ويضيف عبدالله خالد نطالب أمانة جدة بسفلتة الطريق خصوصًا أنه قصير جدًا حيث لا يتعدى 3 كم وبعرض لا يتجاوز المترين بمعنى أنه لن يكلف الكثير من الأموال لسفلتته.