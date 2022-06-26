بدء تفويج حجاج اليمن للمشاعر المقدسة

بدأ منفذ الوديعة الحدودي، عملية استقبال حجاج بيت الله الحرام من اليمن والذين انطلقت خطة تفويجهم من المنفذ حتى وصولهم إلى المشاعر المقدسة، بمتابعة أمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، وجاهزية كل الجهات الحكومية المشاركة.

جاهزية الجمارك

وتواصل هيئة الزكاة والضريبة والجمارك جهودها لاستقبال ضيوف الرحمن عبر جميع منافذها البرية والجوية والبحرية التي يفد عن طريقها حجاج بيت الله الحرام، حيث عملت الهيئة على تسخير جميع إمكانياتها وإتمام استعداداتها منذ وقت مبكر، وذلك بإعداد وتنفيذ خطة متكاملة تركز على تيسير إجراءات حجاج بيت الله الحرام القادمين عبر المنافذ.

منفذ الوديعة

ويُعد جمرك منفذ الوديعة الرابط بين المملكة وجمهورية اليمن، أحد أبرز المنافذ الجمركية التي يفد عن طريقها ضيوف الرحمن، وقد شهد الجمرك خلال المرحلة الماضية استعدادات متواصلة بالتعاون مع جميع القطاعات العاملة بالمنفذ لموسم حج 1443، شملت الاستعدادات والتجهيزات تهيئة جميع المرافق في المنفذ التي تُسهم في راحة ضيوف الرحمن القادمين عبر المنفذ، وذلك على مدار الساعة.

تقنيات أمنية

وأوضحت الهيئة أن جميع الإجراءات الجمركية في جمرك الوديعة، تتم بمرونة عالية وانسيابية بتوفر التقنيات الأمنية المتقدمة، إلى جانب الوسائل الرقابية المتوفرة بالجمرك، والتي تدعم جهود الكوادر البشرية في تنفيذ المهام الجمركية، وحرصت الهيئة خلال عملها على تحقيق التعاون الفاعل والتنسيق المستمر مع جميع شركاء العمل الجمركي من الجهات الحكومية، وذلك للإسهام في توحيد الجهود وتحقيق العمل التكاملي وتسخير جميع الإمكانيات لتيسير الإجراءات الجمركية مع أهمية إحكام الرقابة الجمركية، والوصول إلى أعلى معدلات النجاح في تنفيذ خطة موسم الحج.