الفريق أول القحطاني يفتتح فعاليات ندوة الحج للخدمات الطبية

تحت رعاية وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، افتتح مساعد وزير الداخلية لشؤون العمليات الفريق أول سعيد بن عبدالله القحطاني، اليوم الأحد فعاليات ندوة الحج "التميز المؤسسي في القطاع الصحي"، التي نظمتها الخدمات الطبية بوزارة الداخلية، ممثلة بمستشفى قوى الأمن بمكة المكرمة.

وأكد مدير عام الإدارة العامة للخدمات الطبية بوزارة الداخلية اللواء سليمان الداود في كلمته، حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده على تحقيق سُبل الأمن والصحة والسلامة كافة لحجاج بيت الله الحرام.

وذكر أنه وبتوجيهات مستمرة من قبل وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا، يتواصل العمل لتقديم سبل الرعاية والسلامة لضيوف الرحمن، التي تتوافق مع ما تقوم به المملكة من جهود عظيمة في هذا الشأن، مشيدًا بهذه الندوة التي تواكب التطورات الحاصلة في تقديم الرعاية الصحية وتطبيق أفضل الممارسات الصحية والإدارية مما ينعكس على تجربة صحية أكثر تميزًا.

وتضمنت جلسات أعمال الندوة ثلاثة محاور أساسية، وهي: (التميز المؤسسي خيار استراتيجي نحو صحة أفضل، رحلة التميز في الصحة - التحديات والأثر- ، نماذج التميز المؤسسي حول العالم)، بمشاركة جائزة الملك عبدالعزيز للجودة ووزارة الصحة وجامعة أم القرى وعدد من الجهات الصحية.

وتأتي الندوة، ضمن الأنشطة والبرامج السنوية للحج التي تنفذها الإدارة العامة للخدمات الطبية، وتناقش سنويًا موضوعًا مختلفًا.