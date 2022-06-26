42 ألف مسافر الطاقة الاستيعابية لصالات الحج والعمرة

أوضح الرئيس التنفيذي لشركة مطارات جدة أيمن أبو عباة أن صالات الحج والعمرة ستعمل طوال العام وليست موسمية وهي من أكبر صالات العالم لاستيعاب الحشود ولها طريقة تشغيلية ذكية. وأكد أيمن أبو عباة في حديث لقناة الإخبارية أن الطاقة الاستيعابية لـصالات الحج والعمرة، هي 42 ألف مسافر للقدوم، و45 ألفا للمغادرة في اليوم الواحد وتستقبل هذا العام 325 ألف حاج.



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