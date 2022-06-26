7 سنوات سجن و5 ملايين غرامة ضد محتالي حملات الحج الوهمية

حذرت النيابة العامة من تحويل الأموال لحسابات شخصية، أو إعطاء بيانات شخصية وأرقام سرية و الوثوق بمجهولين للتسجيل في حملات الحج.

وأكدت النيابة أن عقوبة الخداع أو الكذب على الحجاج بحملات حج وهمية أو أي جريمة احتيال مالي، هي السجن لمدة تصل إلى 7 سنوات وغرامة تصل إلى 5 ملايين ريال.