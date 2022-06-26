أمير المدينة يتفقد مجمع صالات الحجاج

وأكد الأمير فيصل بن سلمان، أهمية تجويد الخدمات المقدمة لحجاج بيت الله الحرام في ظل الامكانيات التي هيأتها حكومة خادم الحرمين وولي العهد، انطلاقًا من واجبها في رعاية الحرمين الشريفين وشرف خدمة قاصديهما، مشيدًا بدور الكفاءات البشرية العاملة بالمطار في تقديم الخدمات اللازمة لضيوف الرحمن، بما يمكنهم من تأدية مناسكهم في أجواء مفعمة بالطمأنينة والراحة والسكينة.
واطلع أمير منطقة المدينة المنورة على الخدمات المقدمة بمراكز الرعاية الصحية، بالإضافة إلى منصات جوازات المطار وخدمات نقل الأمتعة والأجهزة الجمركية، ومكاتب وزارة الحج والعمرة، ومواقع الجهات ذات العلاقة بأعمال الحج، والتي تعمل على استقبال وتفويج زوار المدينة المنورة وتقديم منظومة من الخدمات المتكاملة لهم.
كما التقى أمير المنطقة خلال الجولة التفقدية في مجمع صالات الحج فوجًا من ضيوف الرحمن، حيث هنأهم بسلامة الوصول، متمنيًا لهم طيب الإقامة في المملكة العربية السعودية، سائلاً المولى أن يجعل حجهم مبرورًا وسعيهم مشكورًا.
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