جامعة المجمعة توقع اتفاقية مع معهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث

استقبل المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة في جنيف السفير عبدالعزيز بن محمد الواصل، في مكتبه بمقر الوفد الدائم للمملكة في جنيف، وفد جامعة المجمعة برئاسة رئيس الجامعة صالح بن عبدالله المزعل، في مشاركة الوفد في حضور حفل توقيع اتفاقية عقد الخدمات التدريبية والبحثية والاستشارية بين جامعة المجمعة ومعهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث «اليونيتار».

وجرى خلال اللقاء استعراض جهود الجامعة وتعاونها مع الأمم المتحدة التي تعكس جهود المملكة الدولية وتفاعلها مع المجتمع الدولي فيما يتعلق بالتنمية المستدامة.

وأثنى السفير الواصل خلال اللقاء على الجهود الكبيرة التي تقوم بها الجامعة وخاصة فيما يتعلق بإبراز جهود المملكة والخطوات الكبيرة التي قطعتها في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة للعام 2030.

حضر الاستقبال من الجامعة وكيل جامعة المجمعة مسلّم بن محمد الدوسري، ومستشار رئيس الجامعة عبدالعزيز الرشود وأيمن بن جميل البركاتي.

توقيع اتفاقية

في ذات السياق، وقعت الجامعة اتفاقية خدمات مع معهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث.

ووقع الاتفاقية كل من رئيس جامعة المجمعة صالح بن عبدالله المزعل ومساعد الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لمعهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث «اليونيتار» نيخيل سيث، بحضور المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة في جنيف السفير عبدالعزيز الواصل.

أهداف الاتفاقية

وتهدف الاتفاقية المبرمة إلى إنشاء، مركز سيفال في السعودية. وسيمثل المركز من مقره بالمملكة، معهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث «UNTAR»، وسيساهم في النهوض بأجندة الأمم المتحدة لعام 2030، كما سيتخصص المركز في دعم التنمية المستدامة. وينضم مركز سيفال في المملكة العربية السعودية إلى المراكز الأربع والعشرين في الشبكة العالمية لـ«السيفال»، ومهمتها تعزيز قدرات المسؤولين الحكوميين وقادة المجتمع المدني، وتمكينهم من النهوض بالتنمية المستدامة.

وتتألف الشبكة من مراكز تدريب دولية للهيئات والقادة في جميع أنحاء قارة آسيا وأوقيانوسيا وإفريقيا وأوروبا والأمريكتين ومنطقة بحر الكاريبي، وتوفر هذه المراكز حلولاً مبتكرة للتعلم للأفراد والمنظمات والمؤسسات من أجل تعزيز صنع القرار على الصعيد العالمي، ودعم العمل على الصعيد الوطني من أجل رسم مستقبل أفضل.

بدوره أعرب رئيس جامعة المجمعة عن اعتزاز الجامعة بتوقيع هذه الاتفاقية مع معهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث، معداً ذلك تتويجًا للعمل المشترك وتأكيداً على التزام جامعة المجمعة بدعم إستراتيجية الأمم المتحدة العالمية لتحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030، ودعم وبناء القدرات الوطنية لتلعب دورا رئيسيا وهاما في عجلة التنمية والتقدم والازدهار الذي تعيشه المملكة تحت ظل حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان.

نتائج الاتفاقية

- تطوير العمل المشترك بما يدعم تنفيذ إستراتيجية معهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث

- تنفيذ أنشطة مختلفة لبناء القدرات في مجالات الأمن السيبراني

- تمكين الشباب وتعزيز العمل المشترك على تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة

- تطوير رأس المال البشري