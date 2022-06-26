155 مليون ريال قيمة المزادات الالكترونية

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وأوضحت الوزارة أن عدد المشاركين المسجلين في المنصة حتى الآن بلغ 21242 مستفيدا شاركوا مباشرة في المزادات الالكترونية المطروحة، التي تخطت قيمتها منذ تدشين المنصة حاجز الـ3 مليارات ريال، وتمت من خلال مركز الإسناد والتصفية المسؤول عن مزادات التنفيذ وتصفية الأموال.وتمكن المنصة التي دشن أعمالها وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني، المحاكم من إدارة عملية تصفية الأموال الثابتة والمنقولة، وطرحها للبيع بشكل الكتروني كامل، مما يتيح لجميع المشاركين إمكانية الدخول والمزايدة بشكل مباشر، دعما لتكافؤ الفرص بين الراغبين في الشراء والمضي قدما نحو تحقيق رؤية المملكة 2030 في التحول الرقمي وتعزيز مبدأ الشفافية والنزاهة، ورفع مستوى التنافسية.
وتتم خطوات إسناد المزاد من قبل المحكمة ومن ثم إدخال تفاصيله والإعلان عن طريق وكيل البيع ويتم التحقق من أهلية المزايدين والملاءة المالية في النظام وتسجيل المزايدين بشكل الكتروني، بعد ذلك ينطلق المزاد بين الأطراف حتى تتم الترسية وإصدار فاتورة السداد من النظام، إضافة إلى إرسال محضر البيع للقاضي من قبل وكيل البيع الكترونيا لإتمام عملية البيع وإصدار موافقته المباشرة على الإفراغ.
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